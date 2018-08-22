Эксперты поддержали намерение НКРЭКУ заменить «Роттердам+» новым рынком

Представители экспертного сообщества поддерживают введение рынка электрической энергии и рекомендуют ускорить данный процесс.

Об этом говорится в сообщении по результатам профессиональной дискуссии "Новый рынок электроэнергии: рубикон перейден?", обнародованном на странице Украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова.

Согласно официальной позиции, участники дискуссии рекомендуют Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, на заседании, которое состоится 23 августа 2018 года, принять предложенное комиссией постановление о признании такими, которые утратили силу, некоторые постановления Национальной комиссии по вопросам регулирования электроэнергетики Украины и ускорить разработку и гармонизацию нормативно-правовой базы, которая будет регулировать отношения в новом рынке электрической энергии.

Как отмечают организаторы мероприятия, непосредственно в профессиональной дискуссии принимали участие представители Правительства Украины, Представительства ЕС в Украине, Посольство Польши в Украине, "Укрэнерго", Украинская энергетическая биржа, экспертное сообщество и общественность. Во время мероприятия обсуждались вопросы текущего состояния энергетической отрасли и констатировали сложную ситуацию с реализацией принятого закона "О рынке электрической энергии", в частности, это касается значительного объема нормативных документов, которые надо разработать и принять.

"Инициативы Регулятора по синхронизации вторичного законодательства позволят успешно выполнить комплекс мероприятий для своевременного запуска рынка электрической энергии и трансформации украинской энергосистемы по лучшим европейским образцам", - подытожил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Напомним, 17 августа НКРЭКУ был опубликован проект постановления, согласно которому планируется привести действующую нормативно-правовую базу в соответствие с требованиями закона "О рынке электроэнергии".

Кроме других, утратит силу постановление от 3 марта 2016 № 289 "Об утверждении Порядка формирования прогнозной оптовой рыночной цены электрической энергии", согласно которой закупочные цены на уголь для отечественной тепловой энергетики начали рассчитываться на основе европейского индекса API2 (угольная биржа Роттердама).