НКРЭКУ планирует упростить хранение газа в режиме «таможенного склада»

Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) планирует упростить хранение газа в подземных хранилищах газа в режиме "таможенного склада".

Об этом говорится в сообщении регулятора, передают Українські Новини.

21 августа на открытом заседании НКРЭКУ был одобрен проект постановления комиссии "О внесении изменений в Кодекс газохранилищ и утверждении изменений к типовому договору хранения (закачки, отбора) газа".

Целью указанного проекта постановления является совершенствование положений Кодекса газохранилищ и типового договора хранения, направленных на урегулирование отношений между оператором газохранилищ и заказчиками услуг хранения в части предоставления услуг хранения природного газа, который имеет таможенный статус иностранного товара, в таможенном режиме "таможенного склада".

Согласно сообщению, внесение указанных изменений в Кодекс газохранилищ и типовой договор хранения обеспечит создание простых и необременительных условий доступа к газохранилищам для заказчиков услуг хранения и будет способствовать углублению интеграции с рынками природного газа государств - сторон Энергетического сообщества, а также привлечению иностранных заказчиков к получению услуг хранения (закачки, отбора) газа.

Как сообщали Українські Новини, в июне 2017 года "Укртрансгаз" создал на базе 10 газохранилищ "таможенный склад", что позволит трейдерам 3 года хранить природный газ в украинских подземных хранилищах газа без проведения процедуры растаможки.

Сеть "Укртрансгаза" состоит из 38,55 тыс. км газопроводов, пропускная способность - 287,7 млрд куб. м/год газа на входе и 178,5 млрд куб. м на выходе.

ГТС включает 72 компрессорные станции (мощностью 5 544,3 МВт) и 702 газоперекачивающих агрегата.

"Укртрансгаз" оперирует 12 ПХГ суммарной емкостью 30,95 млрд куб. м.

100% ПАО "Укртрансгаз" принадлежит Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины".