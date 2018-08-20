Украина увеличила запасы в ПХГ почти в 1,9 раза

Украина после завершения отопительного сезона увеличила запасы природного газа в своих подземных хранилищах (ПХГ) на 6 млрд 413,77 млн куб. м, свидетельствуют данные АО "Укртрансгаз".

Так, с 8 апреля по 18 августа запасы в хранилищах возросли на 86,3% – с 7 млрд 435,16 млн куб. м до 13 млрд 848,93 млн куб. м.

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", 1-18 августа ПХГ пополнились на 1 млрд 6,4 млн куб. м (55,91 млн куб. м/сутки), в июле – на 1 млрд 654,79 млн куб. м (53,38 млн куб. м/сутки), в июне – на 1 млрд 622,57 млн куб. м (54,09 млн куб. м/сутки), в мае – на 1 млрд 632,04 млн куб. м (52,65 млн куб. м/сутки), 9-30 апреля – на 500,84 млн куб. м (22,77 млн куб. м/сутки).

При сохранении в августе-сентябре темпов закачки в хранилища 1,6 млрд куб. м газа ежемесячно, в октябрь страна войдет с запасами около 16 млрд куб. м. Кабинет министров Украины ожидает, что запасы газа в ПХГ к 1 ноября 2018 года составят 17 млрд куб. м.

Как сообщалось, в 2017 году суммарная закачка газа в хранилища превысила его отбор на 2,733 млрд куб. м, тогда как в 2016-м отбор превысил закачку на 2,002 млрд куб. м. Отбор по итогам 2017 года составил 6,415 млрд куб. м, закачка – 9,148 млрд куб. м.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.

Запасы в ПХГ Украины на 18 августа за 2014-18 гг., млн куб. м

дата объем 18.08.2018 13 848,93 18.08.2017 14 111,65 18.08.2016 11 688,36 18.08.2015 13 782,13 18.08.2014 15 346,69

Данные: УТГ