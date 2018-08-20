Украинцы сами будут выбирать поставщика электроэнергии

То, что украинское правительство достигло какого-то компромисса в этом вопросе с МВФ, стало понятно, когда руководитель представительства фонда Йоста Люнгман сообщил вероятное время визита миссии МВФ - 6-19 сентября.





Как отмечает "Сегодня.ua", цена на газ, в частности для населения - была одним из камней преткновения в переговорах об очередном транше кредита. Речь идет о почти двух миллиардах долларов.

И новые правила. Уже со следующего года никто не будет нам диктовать: сколько нам платить за электричество. А главное - мы будем платить тому, кто предложит приемлемый тариф.

Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг решила, что с лета 2019 формула, по которой считали стоимость электроэнергии, известная как "Роттердам +", отойдут в прошлое. Теперь ее будет определять рынок - как в соседних европейских странах. Поставщики будут предлагать произведенную энергию потребителям напрямую - без посредников и лишних накруток. Останется выбрать подходящую цену и качество услуги.

Как сообщалось, в Украине самые низкие в Европе тарифы на газ и электричество. Евростат опубликовал сравнительные цены.

Самый дорогой свет в Бельгии - 28 евроцентов за киловатт-час. Немногим дешевле в Дании, Португалии и Ирландии, которые являются европейскими лидерами в ветроэнергетике. И еще ниже тариф в Великобритании и Франции, где почти всю электроэнергию дают атомные станции. Но самая доступная электроэнергия в ЕС в Болгарии - 10 евроцентов за киловатт-час. Хотя по украинским меркам - и это дорого. Ведь у нас электричество для населения стоит - пять евроцентов.

Что касается стоимости газа для населения, то, по данным того же Евростата, самое дорогое голубое топливо в Швеции - 12 евроцентов за килловат-часов. В два раза ниже тариф в Великобритании, Польше и Литве. А самый доступный в Европе газ в Венгрии, Болгарии и Румынии. Для сравнения - украинцам аналогичный объем газа обходится - всего в 2 евроцента.

Напомним, ранее Кабмин отсрочил рост цен на газ для населения. Так, правительство продлило специальные обязательства для "Нафтогаза Украины" до 1 августа. Если бы Кабмин не продлил это постановление, в Украине пришлось бы пересматривать цены на газ из-за того, что вступил бы в силу другой документ - постановление от 22 марта 2017 года. Однако в методике, предложенной в этом постановлении, не учитывается стоимость закупок газа из-за границы - тот самый "импортный паритет". И формула пересмотра еще не готова.

Решение о том, как именно будет учитываться импортный паритет, Украина примет после консультаций с МВФ, Всемирным банком и Европейским энергосообществом. Ранее в МВФ отметили: цена на газ для населения должна равняться цене для импортеров. Этот вопрос остается под пристальным вниманием Фонда.

Пока цена на газ для населения остается на уровне 4,942 грн за кубометр. Отметим, цена составляет только часть тарифа на газ - кроме закупочной цены, в тариф заложены также налоги и расходы на транспортировку газа.