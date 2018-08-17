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Отвод от Nord Stream 2 EUGAL получил разрешение на строительство в Бранденбурге
17:37 17.08.2018 |
Газотранспортная компания Gascade Gastransport GmbH (совладельцы - "Газпром" и BASF/Wintershall) в пятницу получила разрешение регулятора федеральной земли Бранденбург на строительство на ее территории 272-километрового участка газопровода EUGAL - сухопутного отвода от морской магистрали Nord Stream 2.
В пресс-релизе Gascade отмечается, что это самый крупный региональный отрезок 480-километровой магистрали от побережья Балтики до границы с Чехией. Магистраль также проходит через Мекленбург-Переднюю Померанию и Саксонию.
Теперь компания планирует начать строительство газопровода. Подготовка к началу строительства уже ведется, стройку планируется начать в течение ближайших недель. Работы будут вестись одновременно на нескольких участках. Строительство двухниточной магистрали планируется завершить к концу 2020 года.
Партнерами Gascade по строительству магистрали EUGAL являются германские газотранспортные операторы Fluxys Deutschland, Gasunie Deutschland Transport Services и ONTRAS Gastransport.
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