В 2020 году Украина перестанет вывозить отработавшее ядерное топливо в Россию - Энергоатом

Президент Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" Юрий Недашковский заявил, что в 2020 году Украина перестанет вывозить отработавшее ядерное топливо с украинских атомных электростанций на переработку в Россию, а будет хранить его в Централизованном хранилище отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ), который сейчас строится в Чернобыльской зоне отчуждения.

Об этом 16 августа он заявил журналистам на территории ЦХОЯТ.

По словам Недашковского, главная цель строительства ЦХОЯТ - энергетическая безопасность Украины.

"С его реализацией Украина лишится последнего, так сказать, такого рычага, монопольного влияния на нас или монопольной зависимости от страны-агрессора. В 2020 году мы не будем уже вывозить наше отработанное ядерное топливо на российские комбинаты, а будем хранить его у себя. Этот проект напрямую направлен на перспективу будущего. Иногда спекулируют, а иногда откровенно врут, говоря, что тут свалка или могильник ядерных отходов. Это - хранилище стратегических материалов, из которых в будущем можно будет производить экологически чистую и дешевую атомную электроэнергию", - заявил президент "Энергоатома.

Недашковский добавил, что с экономической точки зрения цена хранения отработавшего ядерного топлива в контейнерах на территории ЦХОЯТа в 4-5 раз дешевле, чем вывоз его на переработку в Россию.

Также он уточнил, что на данный момент на трех заводах компании Holtec International в США интенсивно изготавливается оборудование для ЦХОЯТ и проходят заводские приемочные работы. Ввод в эксплуатацию первой очереди хранилища планируется в 2019 году.

Как сообщал УНИАН, в начале июня 2017 года Кабмин утвердил проект строительства ЦХОЯТ. В этом хранилище с применением передовой технологии поверхностного "сухого" хранения компании Holtec International будет в течение 100 лет безопасно храниться ядерное топливо с Ривненской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС. (На Запорожской АЭС с 2001 года эксплуатируется пристанционное Сухое хранилище отработавшего ядерного топлива.) Из-за отсутствия собственного хранилища Украина вынуждена каждый год тратить около 200 млн долл. на оплату услуг по вывозу и переработке отработавшего ядерного топлива на территории России.

Контракт на строительство ЦХОЯТ между «Энергоатомом» и Holtec Internatinal был подписан еще в 2005 году, однако по ряду причин, в том числе из-за изменения политической конъюнктуры, проект долгое время был фактически заморожен. Реальная работа по этому проекту возобновилась в 2014 году.

В начале июля 2017 года Госатомрегулирования выдала «Энергоатому» лицензию на строительство и ввод в эксплуатацию ЦХОЯТ. Строительство хранилища стартовало 9 ноября прошлого года.

В декабре 2017 года «Энергоатом» совместно с Министерством финансов Украины подписал кредитное соглашение с американским агентством по страхованию иностранных инвестиций OPIC и фондом Central Storage Safety Project Trust на сумму 250 млн долл., которые будут использованы для строительства ЦХОЯТ.

Справка УНИАН. Общая емкость ЦХОЯТ составит 16 529 отработавших тепловыделяющих сборок для реакторов типа ВВЭР-440 и ВВЭР-1000. Подрядчик строительства - американская компания Holtec International.

Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» - крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства более 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.