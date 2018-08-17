Оператор ГТС Украины тестирует закупки газа малыми объемами

Оператор газотранспортной системы Украины госкомпания «Укртрансгаз» тестирует целесообразность закупки технологического газа, который необходим для работы ГТС, малыми лотами по 20-50 млн куб. м путем объявления соответствующих тендеров через систему публичных закупок Prozorro, сообщает пресс-служба компании.

Согласно сообщению, было объявлено три тендера на закупку 20, 20, 50 млн куб. м газа с общей ожидаемой стоимостью 819 млн грн.

"У нас есть собственная стратегия, но также прислушиваемся к участникам рынка... Цель таких небольших лотов - оценить рынок малоценовых предложений. Ожидаем, что эти закупки будут особенно интересны для поставщиков и газодобывающих компаний, оперирующих незначительными объемами газа. Приглашаем украинских и международных газовых трейдеров принять участие в этих торгах", - сообщила пресс-служба.

Конечный срок подачи тендерных предложений - 17 сентября, а сам аукцион состоится 23 октября.

Период поставки технологического газа - до 30 апреля 2019 года.

Как сообщал УНИАН, «Укртрансгаз» закупит 1,52 млрд куб. м технологического газа у Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» на сумму 12,64 млрд грн и 216,9 млн куб. м газа на сумму 1,78 млрд грн у одного из крупнейших мировых трейдеров энергоресурсов Trafigura.

Период поставки газа - с 1 сентября 2018 по 30 апреля 2019 года.

В середине апреля 2017 года «Укртрансгаз» впервые провел открытые торги на поставку природного газа для собственных нужд через электронную систему Prozorro общей стоимостью 9,4 млрд грн.

Справка УНИАН. «Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию. Также компания является оператором магистральных газопроводов, по которым природный газ транзитом поступает из Российской Федерации в страны ЕС. 100% акций «Укртрансгаза» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».