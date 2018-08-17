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«Нафтогаз Украины» в сентябре увеличит цену на газ для промпотребителей на 4,6%
15:15 17.08.2018 |
НАК "Нафтогаз Украины" с 1 сентября 2018 года увеличит цену на газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты, на 4,6% (на 469,2 грн) по сравнению с августом - до 10 тыс. 599,6 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС).
Согласно сообщению компании, указанная цена актуальна для потребителей, закупающих газ по предоплате в объеме более 50 тыс. куб. м в месяц при условии отсутствия долгов перед компанией, и для 100%-ных "дочек" НАК.
Для других покупателей цена в следующем месяце также возрастет на 4,6% (на 511,2 грн) - до 11 тыс. 594,4 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС).
Как сообщалось, в Украине с 1 октября 2015 года в стране отменено государственное регулирование цен на газ для всех категорий потребителей, кроме населения и ТКЭ для нужд населения. С этого времени "Нафтогаз Украины" поставляет газ промпотребителям, бюджетным организациям и другим субъектам хозяйствования на рыночных условиях.
"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.
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