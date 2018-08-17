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Практически все облэнерго выделили и лицензировали новые юрлица-энергосбыты - НКРЭКУ
13:17 17.08.2018 |
Практически все облэнерго в рамках требований закона "О рынке электроэнергии" по разделению видов деятельности выделили и лицензировали новые юридические лица - поставщики электроэнергии (энергосбыты), сообщила пресс-служба Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ).
"По состоянию на 1 августа во исполнение закона вертикально-интегрированными субъектами были созданы соответствующие субъекты хозяйствования, которые получили лицензии на поставку электроэнергии (…) и которые в течение двух лет выполняют функции поставщика универсальных услуг на закрепленной территории", - говорится в сообщении.
В НКРЭКУ отмечают, что мероприятия по выделению новых юрлиц-энергосбытов не провели только ПАО "Черкассыоблэнерго", "ДТЭК Крымэнерго" и "Севастопольэнерго".
Перечень новых юридических лиц, которые будут выполнять функции поставщиков универсальных услуг:
|№
|Территория ведения деятельности
|Наименование облэнерго
|Наименование нового юридического лица-поставщика электроэнергии
|1
|АР Крым
|ПАО "ДТЭК Крымэнерго"
|---
|2
|Винницкая область
|ПАО "Винницаоблэнерго"
|ООО "Энера Винница"
|3
|Волынская область
|ЧАО "Волыньоблэнерго"
|ООО "Волыньэлектросбыт"
|4
|Днепропетровская область
|ПАО "ДТЭК Днипрооблэнерго"
|ООО "Днепровские энергетические услуги"
|5
|Донецкая область
|ПАО "ДТЭК Донецкоблэнерго"
|ООО "Донецкие энергетические услуги"
|6
|Житомирская область
|АО "Житомироблэнерго"
|ООО "Житомирская областная энергопоставляющая компания"
|7
|Закарпатская область
|ЧАО "Закарпаттяоблэнерго"
|ООО "Закарпаттяэнергосбыт"
|8
|Запорожская область
|ПАО "Запорижжяоблэнерго"
|ООО "Запорожьеэлектропоставка"
|9
|Ивано-Франковская область
|ЧАО "Прикарпаттяоблэнерго"
|ООО "Прикарпаттяэнерготрейд"
|10
|Киевская область
|ЧАО "Киевоблэнерго"
|ООО "Киевская областная энергопоставляющая компания"
|11
|Кировоградская область
|ЧАО "Кировоградоблэнерго"
|ООО "Кировоградская областная энергопоставляющая компания"
|12
|Луганская область
|ООО "Луганское энергетическое объединение"
|ООО "Энера Восток"
|13
|Львовская область
|ЧАО "Львивоблэнерго"
|ООО "Львивэнергосбыт"
|14
|Киев
|ПАО "Киевэнерго"
|ООО "Киевские энергетические услуги"
|15
|Севастополь
|ПАО "Севастопольэнерго"
|---
|16
|Николаевская область
|АО "Николаевоблэнерго"
|ООО "Николаевская энергоспоставляющая компания"
|17
|Одесская область
|АО "Одессаоблэнерго"
|ООО "Одесская областная энергопоставляющая компания"
|18
|Полтавская область
|ПАО "Полтаваоблэнерго"
|ООО "Полтаваэнергосбыт"
|19
|Ривненская область
|ЧАО "Ривнеоблэнерго"
|ООО "Ривненская областная энергопоставляющая компания"
|20
|Сумская область
|ПАО "Сумыоблэнерго"
|ООО "Энера Сумы"
|21
|Тернопольская область
|ОАО "Тернопольоблэнерго"
|ООО "Тернопильэлектропостач"
|22
|Харьковская область
|АК "Харьковоблэнерго"
|ЧАО "Харьковэнергосбыт"
|23
|Херсонская область
|АО "Херсоноблэнерго"
|ООО "Херсонская областная энергопоставляющая компания"
|24
|Хмельницкая область
|ПАО "Хмельницкоблэнерго"
|ООО "Хмельницкэнергосбыт"
|25
|Черкасская область
|ПАО "Черкассыоблэнерго"
|---
|26
|Черновицкая область
|АО "Черновцыоблэнерго"
|ООО "Черновицкая областная энергопоставляющая компания"
|27
|Черниговская область
|ПАО "Черниговоблэнерго"
|ООО "Энера Чернигов"
Данные: НКРЭКУ
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