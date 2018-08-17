Практически все облэнерго выделили и лицензировали новые юрлица-энергосбыты - НКРЭКУ

Практически все облэнерго в рамках требований закона "О рынке электроэнергии" по разделению видов деятельности выделили и лицензировали новые юридические лица - поставщики электроэнергии (энергосбыты), сообщила пресс-служба Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ).

"По состоянию на 1 августа во исполнение закона вертикально-интегрированными субъектами были созданы соответствующие субъекты хозяйствования, которые получили лицензии на поставку электроэнергии (…) и которые в течение двух лет выполняют функции поставщика универсальных услуг на закрепленной территории", - говорится в сообщении.

В НКРЭКУ отмечают, что мероприятия по выделению новых юрлиц-энергосбытов не провели только ПАО "Черкассыоблэнерго", "ДТЭК Крымэнерго" и "Севастопольэнерго".



Перечень новых юридических лиц, которые будут выполнять функции поставщиков универсальных услуг:

№ Территория ведения деятельности Наименование облэнерго Наименование нового юридического лица-поставщика электроэнергии 1 АР Крым ПАО "ДТЭК Крымэнерго" --- 2 Винницкая область ПАО "Винницаоблэнерго" ООО "Энера Винница" 3 Волынская область ЧАО "Волыньоблэнерго" ООО "Волыньэлектросбыт" 4 Днепропетровская область ПАО "ДТЭК Днипрооблэнерго" ООО "Днепровские энергетические услуги" 5 Донецкая область ПАО "ДТЭК Донецкоблэнерго" ООО "Донецкие энергетические услуги" 6 Житомирская область АО "Житомироблэнерго" ООО "Житомирская областная энергопоставляющая компания" 7 Закарпатская область ЧАО "Закарпаттяоблэнерго" ООО "Закарпаттяэнергосбыт" 8 Запорожская область ПАО "Запорижжяоблэнерго" ООО "Запорожьеэлектропоставка" 9 Ивано-Франковская область ЧАО "Прикарпаттяоблэнерго" ООО "Прикарпаттяэнерготрейд" 10 Киевская область ЧАО "Киевоблэнерго" ООО "Киевская областная энергопоставляющая компания" 11 Кировоградская область ЧАО "Кировоградоблэнерго" ООО "Кировоградская областная энергопоставляющая компания" 12 Луганская область ООО "Луганское энергетическое объединение" ООО "Энера Восток" 13 Львовская область ЧАО "Львивоблэнерго" ООО "Львивэнергосбыт" 14 Киев ПАО "Киевэнерго" ООО "Киевские энергетические услуги" 15 Севастополь ПАО "Севастопольэнерго" --- 16 Николаевская область АО "Николаевоблэнерго" ООО "Николаевская энергоспоставляющая компания" 17 Одесская область АО "Одессаоблэнерго" ООО "Одесская областная энергопоставляющая компания" 18 Полтавская область ПАО "Полтаваоблэнерго" ООО "Полтаваэнергосбыт" 19 Ривненская область ЧАО "Ривнеоблэнерго" ООО "Ривненская областная энергопоставляющая компания" 20 Сумская область ПАО "Сумыоблэнерго" ООО "Энера Сумы" 21 Тернопольская область ОАО "Тернопольоблэнерго" ООО "Тернопильэлектропостач" 22 Харьковская область АК "Харьковоблэнерго" ЧАО "Харьковэнергосбыт" 23 Херсонская область АО "Херсоноблэнерго" ООО "Херсонская областная энергопоставляющая компания" 24 Хмельницкая область ПАО "Хмельницкоблэнерго" ООО "Хмельницкэнергосбыт" 25 Черкасская область ПАО "Черкассыоблэнерго" --- 26 Черновицкая область АО "Черновцыоблэнерго" ООО "Черновицкая областная энергопоставляющая компания" 27 Черниговская область ПАО "Черниговоблэнерго" ООО "Энера Чернигов"

Данные: НКРЭКУ