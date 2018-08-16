В Украине с августа будет уменьшаться потребление угля за счет работы атомных и гидроэлектростанций

По словам вице-премьер-министра Владимира Кистиона, уже с начала текущего года отечественная гидроэнергетика выработала на 2,1 миллиарда кВт электроэнергии больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, что помогло сэкономить 1 млн тонн угля.

«Ситуация в энергетике стабильно прогнозируемая. С 15 атомных блоков в бесперебойном режиме работают 12. В прошлом году больше всего нагрузка ложилась на ТЭС, поскольку на АЭС проводились ремонты, соответственно больше сжигалось и угля», - цитирует чиновника его пресс-служба.

Как сообщалось ранее, запасы угля на складах отечественных электростанций и электроцентралей составляли 1,68 миллиона тонн, что на 0,42 млн тонн, или 20,2%, ниже показателя на аналогичную дату прошлого года.

По данным Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, запасы мазута на складах электростанций меньше прошлогодних на 37,7% и составляли 38 тыс. тонн.