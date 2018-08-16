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В Украине с августа будет уменьшаться потребление угля за счет работы атомных и гидроэлектростанций
12:37 16.08.2018 |
По словам вице-премьер-министра Владимира Кистиона, уже с начала текущего года отечественная гидроэнергетика выработала на 2,1 миллиарда кВт электроэнергии больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, что помогло сэкономить 1 млн тонн угля.
«Ситуация в энергетике стабильно прогнозируемая. С 15 атомных блоков в бесперебойном режиме работают 12. В прошлом году больше всего нагрузка ложилась на ТЭС, поскольку на АЭС проводились ремонты, соответственно больше сжигалось и угля», - цитирует чиновника его пресс-служба.
Как сообщалось ранее, запасы угля на складах отечественных электростанций и электроцентралей составляли 1,68 миллиона тонн, что на 0,42 млн тонн, или 20,2%, ниже показателя на аналогичную дату прошлого года.
По данным Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, запасы мазута на складах электростанций меньше прошлогодних на 37,7% и составляли 38 тыс. тонн.
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