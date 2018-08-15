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Максимальная цена газа для промпотребителей составила 12 500 гривен/тыс. куб. м в июле, - НКРЭКУ
10:49 15.08.2018 |
Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) констатирует, что в июле максимальная цена природного газа для потребителей (кроме населения) составила 12 500 гривен/тыс. куб. м (с НДС и без затрат на транспортировку и распределение).
Об этом говорится в сообщении комиссии по результатам мониторинга цен на газ, передают Українські Новини.
С момента вступления в силу закона "О рынке природного газа", с 1 октября 2015 года, НКРЭКУ не устанавливает предельную цену на газ для потребителей и учреждений, финансируемых из госбюджета.
Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины", как и частные компании, самостоятельно определяет цены на природный газ.
Как сообщали Українські Новини, по данным НКРЭКУ, в июне максимальная цена природного газа для потребителей (кроме населения) составила 12 500 гривен/тыс. куб. м.
НКРЭКУ констатирует максимальную цену газа для промпотребителей в 2017 году, которая составляла в январе 10 806,12 гривен/тыс. куб. м, в феврале - 11 034,73 гривны/тыс. куб. м, в марте - 11 034,73 гривны/тыс. куб. м, в апреле - 11 022,01 гривна/тыс. куб. м, в мае - 11 022,01 гривна/тыс. куб. м, с июня по ноябрь - 11 500 гривен/тыс. куб. м., в декабре - 12 500 гривен/тыс. куб. м.
"Нефтегаз" с 1 ноября 2015 года ввел дифференцированную по категориям потребителей и условиям поставок (минимальный месячный объем потребления и условия оплаты) систему ценообразования на природный газ, который реализуется компанией для промышленных потребителей, бюджетных и религиозных организаций.
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