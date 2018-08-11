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ВТО отклонила большинство претензий РФ к ЕС по Третьему энергопакету
23:14 10.08.2018 |
Всемирная торговая организация (ВТО) отклонила большинство претензий России по несовместимости европейской энергетической политики с правилами многосторонней торговли.
Об этом говорится в решении ВТО.
Группа ВТО не нашла основания утверждать о наличии со стороны ЕС дискриминации российских поставщиков услуг газопроводного транспорта или российского природного газа в Третьем энергетическом пакете.
ВТО пришла к выводу, что европейские правила относительно принципиального разделения транспорта и продажи газа (анбандлинг) применяются и к газопроводам из России.
Вместе с тем, панель ВТО признала неправомерными ограничения поставок газа из России по газопроводу Opal, в частности 50%-ное использование его мощностей.
Группа ВТО также согласилась с тем, что Хорватия, Венгрия и Литва дискриминируют Россию, требуя обеспечения безопасности поставок энергии для иностранных, но не для внутренних.операторов.
Еврокомиссия приветствовала решение ВТО и заявила, что тщательно проанализирует его, в частности, относительно "ограниченного количества вопросов, по которым совместимость энергетической политики ЕС с ВТО еще не была признана".
В 2014 году Россия начала процедуру разбирательства в ВТО применения Евросоюзом Третьего энергопакета. Российская сторона утверждала, что европейская энергетическая политика дискриминирует газового монополиста РФ "Газпром". В марте 2016 года была собрана группа арбитров ВТО для рассмотрения дела.
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