Nord Stream 2 предложила Дании альтернативный маршрут газопровода

Компания Nord Stream 2 AG направила правительству Дании предложение об альтернативном маршруте газопровода вне территориальных вод этой страны. Ветку "Северного потока-2" предлагается провести через исключительную экономическую зону к северо-западу от острова Борнхольм, сообщила пресс-служба компании в пятницу, 10 августа.

"На основании результатов геодезических работ, технических и экологических исследований, проведенных в последние месяцы, был определен альтернативный маршрут. Эта трасса протяженностью 175 километров проходит северо-западнее Борнхольма и пересекает только экономическую зону Дании", - говорится в заявлении, размещенном на сайте компании.

Предпочтителен по-прежнему маршрут через территориальные воды Дании

При этом Nord Stream 2 не останавливает процедуру рассмотрения заявки, которая была подана в апреле 2017 года и составлена на основе рекомендаций, полученных от Копенгагена в ходе планирования проекта. Данная заявка предусматривает оптимальный маршрут, проходящий через датские территориальные воды, который по-прежнему является предпочтительным, сообщила далее компания.

Руководство проекта также напомнило, что к настоящему времени получены разрешения во всех остальных странах между РФ и ФРГ, через территориальные воды которых планируется проложить новый газопровод.

Не хватает лишь разрешения Дании

В реализации спорного проекта "Северный поток-2", помимо российского "Газпрома", участвует целый ряд европейских компаний. Общая протяженность газопровода, который предполагается проложить параллельно первому "Северному потоку", должна составить 1220 километров. Премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен предложил вынести обсуждение проекта на общеевропейский уровень.

Несмотря на недостающее разрешение, в конце июля компания Nord Stream 2 начала укладывать первые трубы в рамках сооружения спорного газопровода. Судно-трубоукладчик Castoro 10 приступило к работам на наземной стыковочной станции под Любмином в Грайфсвальдском заливе. Сооружение газопровода "Северный поток - 2", против которого резко возражают Украина, страны Балтии и Польша, планируется завершить к концу 2019 года.