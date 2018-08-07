Евростат впервые публикует цены на электроэнергию и природный газ по странам ЕС

"Благодаря новым данным, заказанным в регламенте (ЕС) 2016/1952, Евростат теперь может рассчитать средневзвешенную цену, которая отражает общее потребление домашних хозяйств", - говорится в сообщении Евростата.

Цены на электроэнергию и газ в ЕС могут изменяться в зависимости от ряда условий спроса и предложения, в частности учитывая геополитическую ситуацию, национальный энергетический баланс, сетевые расходы и погодные условия.

Среди 24 государств-членов, которые смогли представить данные, цены на электроэнергию за киловатт-час, оплачиваемый домашними хозяйствами, варьировались от 10 (Болгария) до 28 евроцентов (Бельгия). В подавляющем большинстве стран цена была от 10 до 20 центов за киловатт-час.

Цена за киловатт-час бытового газа (в тысяче кубов европейского газа примерно 9,5 - 10 МВт*час.), как правило, ниже, чем цена на бытовую электроэнергию, и в 2017 году она колебалась от 3 (Румыния) до 12 центов (Швеция). В большинстве из 21 государства-члена, которые смогли представить данные, цена была ниже 8 центов за киловатт-час.