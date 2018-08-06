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Украина увеличила запасы в ПХГ на 5,6 млрд куб. м
08:59 06.08.2018 |
Украина после завершения отопительного сезона увеличила запасы природного газа в своих подземных хранилищах (ПХГ) на 5 млрд 613,47 млн куб. м, свидетельствуют данные АО "Укртрансгаз".
Так, с 8 апреля по 4 августа запасы в хранилищах возросли на 75,5% - с 7 млрд 435,16 млн куб. м до 13 млрд 48,63 млн куб. м.
По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", 1-4 августа ПХГ пополнились на 206,11 млн куб. м (51,53 млн куб. м/сутки), в июле - на 1 млрд 654,79 млн куб. м (53,38 млн куб. м/сутки), в июне - на 1 млрд 622,57 млн куб. м (54,09 млн куб. м/сутки), в мае - на 1 млрд 632,04 млн куб. м (52,65 млн куб. м/сутки), 9-30 апреля - на 500,84 млн куб. м (22,77 млн куб. м/сутки).
При сохранении в августе-сентябре темпов закачки в хранилища 1,6 млрд куб. м газа ежемесячно, в октябрь страна войдет с запасами около 16 млрд куб. м.
Кабинет министров Украины ожидает, что запасы газа в ПХГ к 1 ноября 2018 года составят 17 млрд куб. м.
Как сообщалось, в 2017 году суммарная закачка газа в хранилища превысила его отбор на 2,733 млрд куб. м, тогда как в 2016-м отбор превысил закачку на 2,002 млрд куб. м. Отбор по итогам 2017 года составил 6,415 млрд куб. м, закачка - 9,148 млрд куб. м.
"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.
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