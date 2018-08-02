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«Северному потоку-2» разработали маршрут в обход Дании – росСМИ
14:45 02.08.2018 |
Компания Nord Stream 2, которая управляет проектом "Северный поток-2", придумала, как обойти возможное блокирование строительства газопровода Данией.
Об этом в ходе пресс-конференции по итогам второго квартала сообщил исполнительный член совета директоров австрийской нефтегазовой компании OMV Манфред Лейтнер, сообщает ТАСС.
"Мы разработали уже альтернативный маршрут, Nord Stream-2 AG не требуется дополнительных разрешений. Общая стоимость проекта останется прежней, как и говорилось во время запуска проекта - она составляет 9,5 млрд евро", - сказал Ляйтнер, отвечая на вопросы.
Дания - последнее государство, которое должно было разрешить прокладку второй ветки "Северного потока". Такие разрешения уже выдали Германия, Швеция и Финляндия.
Ранее премьер Дании Ларс Расмуссен признал, что проект "Северный поток-2" имеет политическую составляющую. Он подтвердил, что Дания будет настаивать на принятии общеевропейского решения о соответствии газопровода требованиям законодательства ЕС.
В конце июля компания Nord Stream 2 начала прокладывать первые трубы в рамках строительства спорного газопровода "Северный поток-2", по которому природный газ будет напрямую поставляться из России в Германию.
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