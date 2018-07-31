Первые электронные торги лицензиями на месторождения нефти и газа запланированы на февраль 2019 г.

Государственная служба геологии и недр планирует провести первые электронные торги специальными разрешениями на пользование недрами нефти и газа в феврале 2019 г, говорится в сообщении ведомства.

Участки, которые планируется выставить на торги должны быть определены и согласованы с Министерством природы и окружающей среды в августе-сентябре этого года.

Как сообщал enkorr, Государственная служба геологии и недр Украины объявила о проведении II аукциона по продаже специальных разрешений на пользование недрами. Его проведение запланировано на 25 октября 2018 г.

Последний аукцион Госгеонедр по продаже новых лицензий на нефтегазоностные участки прошел 20 декабря 2016 г., тогда была продана одна лицензия на Тереблянскую площадь нефти и газа.

В 2017 г. прошел один аукцион, на который нефтегазовые площади не выставлялись.

Справка enkorr

Госгеонедр - госорган, который ведет учет и кадастр месторождений, запасов, осуществляет госрегистрацию и учет работ и исследований связанных с геологическим изучением недр, ведет единую информационную систему пользования недрами. Госгеонедр также выдает специальные разрешения на геологическое изучения месторождений, их опытно-промышленную разработку, добычу полезных ископаемых. Участвует в выполнении работ в рамках соглашений о разделе продукции (СРП).