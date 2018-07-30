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Украина увеличила запасы газа в ПХГ на 70,4% до 12,7 млрд куб. м с начала сезона закачки
10:51 30.07.2018 |
Украина увеличила запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) на 70,4%, или на 5 239,28 млн куб. м, до 12 677,45 млн куб. м с начала стартовавшего 9 апреля сезона закачки.
Об этом свидетельствуют оперативные данные оператора газотранспортной системы (ГТС) компании "Укртрансгаз", передают Українськi Новини.
С начала июля в ПХГ было закачано 1 437,04 млн куб. м газа.
Среднесуточный объем закачки газа в хранилища с начала июля составил 51,32 млн куб. м.
По состоянию на 28 июля в ПХГ находилось 12 677,45 млн куб. м газа, что на 2,6%, или на 333,31 млн куб. м, меньше, чем на аналогичную дату 2017 года (13 010,76 млн куб. м).
С начала июля Украина импортировала 1 052,565 млн куб. м газа: 535,331 млн куб. м - через Словакию, 443,05 млн куб. м - через Венгрию, 74,183 млн куб. м - через Польшу.
Собственная добыча с начала июля составила 1 597,42 млн куб. м, транзит - 7 639,078 млн куб. м.
Как сообщали Українські Новини, Кабмин поручил "Нефтегазу", Минэнерго, Минэкономики и "Укртрансгазу" обеспечить накопление 17 млрд куб. м газа в ПХГ на 1 ноября.
Украина закончила сезон отбора 8 апреля 2018 года с запасами 7 435,16 млн куб. м газа.
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