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Кабмин поручил Нафтогазу, Минэнерго, Минэкономики и Укртрансгазу обеспечить накопление 17 млрд куб. м газа в ПХГ на 1 ноября
12:56 26.07.2018 |
Кабинет Министров поручил Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", Министерству энергетики и угольной промышленности, Министерству экономического развития и торговли, а также оператору газотранспортных систем компании "Укртрансгаз" разработать и утвердить график закачки природного газа в подземные хранилища (ПХГ) в объеме 17 млрд куб. м по состоянию на 1 ноября.
Об этом говорится в утвержденном правительством в четверг плане мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса к осенне-зимнему периоду 2018/2019 года и его прохождению, передают Українські Новини.
Также Кабмин поручил Минэнерго разработать и утвердить графики накопления угля на складах тепловых электростанций и теплоэлектроцентралей по состоянию на 1 ноября в объеме 2,6 млн тонн (1 млн тонн угля антрацитовой группы и 1,6 млн тонн угля газовой группы) и 130 тыс. тонн мазута как резервного топлива.
Как сообщали Українські Новини, Украина увеличила запасы газа в подземных хранилищах на 65,4%, или на 4 862,94 млн куб. м, до 12 301,11 млн куб. м с начала стартовавшего 9 апреля сезона закачки.
Украина закончила сезон отбора 8 апреля 2018 года с запасами 7 435,16 млн куб. м газа.
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