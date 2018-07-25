Финансовые новости
- |
- 25.07.18
- |
- 21:58
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Nord Stream 2 начала в Германии укладку труб для нового газопровода
11:57 25.07.2018 |
Компания Nord Stream 2 начала укладывать первые трубы в рамках сооружения спорного газопровода "Северный поток - 2", по которому топливо будет напрямую поставляться из России в Германию. Судно-трубоукладчик Castoro 10 в ночь на среду, 25 июля, приступило к работам на наземной стыковочной станции под Любмином в Грайфсвальдском заливе.
На первом этапе сегменты труб, приваренные друг к другу на судне, будут протянуты по подземному тоннелю, ведущему к наземной приемной станции, сообщил представитель компании. Nord Stream 2 еще два месяца назад приступила к строительству 30-километрового подводного тоннеля в прибрежных водах. В августе начнутся работы по непосредственной укладке труб.
Сооружение спорного газопровода "Северный поток - 2", против которого резко возражаютУкраина, страны Балтии и Польша, планируется завершить к концу 2019 года.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Банки ожидают дальнейшего роста спроса на все виды кредитов для бизнеса, - опрос НБУ
ТОП-НОВОСТИ
|В пику Путину. Как США признали Украину своей исключительной зоной влияния
|Проиграть сражение, но выиграть войну: что означает решение ВТО по аммиачному спору Украины и РФ
|Пока Шойгу показывает мультики. Как Китай и США ведут битву за гиперзвук
|Альтернатива хлору: як «Київводоканал» очищує воду
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Банки ожидают дальнейшего роста спроса на все виды кредитов для бизнеса, - опрос НБУ
|Фонд энергоэффективности официально зарегистрирован
|Рынок ДТ в первом полугодии вырос на 12,5%
|Цена Brent растет в ожидании данных Минэнерго США о запасах, держится у $73,8 за баррель
|Проиграть сражение, но выиграть войну: что означает решение ВТО по аммиачному спору Украины и РФ
|Цены на автогаз в розничных сетях 25 июля прекратили рост
Это интересно
|Седан Mercedes-Benz A-Class стал рекордсменом по аэродинамике
|Повелитель имейлов: 10 способов победить хаос в почтовом ящике
|К 2030 году Honda электрифицирует две трети продаваемых автомобилей
|Google в 2023 году, полностью откажется от дальнейшей разработки Android.
|Microsoft, Google, Facebook и Twitter работают над проектом, который позволит пользователям переносить данные между разными платформами
|Виталик Бутерин: Криптовалюты должны преодолеть еще две большие проблемы
|Renault подтвердила намерения выпускать автомобили в Украине