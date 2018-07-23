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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Украина увеличила запасы газа в ПХГ на 65,4% до 12,3 млрд куб. м с начала сезона закачки

10:31 23.07.2018 |

Новости ТЭК

 

Украина увеличила запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) на 65,4%, или на 4 862,94 млн куб. м, до 12 301,11 млн куб. м с начала стартовавшего 9 апреля сезона закачки.

Об этом свидетельствуют оперативные данные оператора газотранспортной системы (ГТС) компании "Укртрансгаз", передают Українськi Новини.

С начала июля в ПХГ было закачано 1 113,38 млн куб. м газа.
Среднесуточный объем закачки газа в хранилища с начала июля составил 53 млн куб. м.

По состоянию на 21 июля в ПХГ находилось 12 301,11 млн куб. м газа, что на 2,5%, или на 315,48 млн куб. м меньше, чем на аналогичную дату 2017 года (12 616,59 млн куб. м).

С начала июля Украина импортировала 778,573 млн куб. м газа: 398,585 млн куб. м - через Словакию, 323,651 млн куб. м - через Венгрию, 56,338 млн куб. м - через Польшу.

Собственная добыча с начала июля составила 1 196,345 млн куб. м, транзит - 5 541,448 млн куб. м.

Как сообщали Українські Новини, Украина намерена закачать в ПХГ 17 млрд куб. м природного газа к началу отопительного сезона 2018-2019 годов.

Украина закончила сезон отбора 8 апреля 2018 года с запасами 7 435,16 млн куб. м газа.
По материалам: Українські Новини
 

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