Следующая трехсторонняя встреча по транзиту газа произойдет в течение октября

Следующая трехсторонняя министерская встреча с Россией и Украиной по долгосрочному транзиту газа в Европу состоится в течение октября. Об этом сообщил вице-президент Европейской комиссии по энергетическому союзу Марош Шевчович, передает пресс-служба представительства Европейского Союза в Украине.

17 июля было принято решение, что на данный момент все три стороны уполномочат экспертов высокого уровня работать над четырьмя направлениями:



* Газовые потребности Европейского Союза;

* То, как применение права ЕС в Украине будет влиять на будущий транзитный контракт;

* Сертифицированный оператор газотранспортной системы;

* Тарифы.

Отмечается, что они должны встретиться в середине сентября.

"Это заложит основы следующей трехсторонней встречи на политическом уровне, которая должна состояться в течение октября. Это является свидетельством того, что частота наших встреч составит примерно один раз в шесть-восемь недель", - сообщил Шевчович.