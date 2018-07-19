Госгеонедра оценила 44 нефтегазовых участка 3 млрд. грн

Стартовая стоимость 44 нефтегазовых участков, которые будут выставлены на аукционы в 2018 году, составляет почти 3 млрд. грн. Об этом на своей странице в Facebook сообщил и.о. главы Государственной службы геологии и недр Украины Олег Кирилюк.

«Стартовая стоимость нефтегазовых лотов, которые будут выставлены в 2018 году, составляет почти 3 млрд. грн. в том числе, по шельфу Черного моря - 1,5 млрд грн», - сообщил он.

Также в Госгеонедра подсчитали стоимость геологической информации по этим участкам, которая оплачиваетсчя отдельно.

Сумма составляет более 40 млн. грн., в том числе по шельфу Черного моря почти 9 млн. грн. Общие прогнозируемые ресурсы природного газа - 151 591 млн. м3, по шельфу Черного моря - 18 283,89 млн. м3, с общей площадью нефтегазоносных участков недр - 13 383,46 км2, по шельфу Черного моря - 9675,17 км2.

«То есть только по продаже нефтегазоносных площадей, как на суше, так и на шельфе, Украина может пополнить госбюджет более чем 3 млрд. грн», - резюмировал чиновник.

Как сообщал enkorr, Государственная служба геологии и недр Украины объявила о проведении II аукциона по продаже специальных разрешений на пользование недрами. Проведение аукциона запланировано на 25 октября 2018 г.

Напомним, последний аукцион Госгеонедр по продаже новых лицензий на нефтегазоностные участки прошел 20 декабря 2016 г., тогда была продана одна лицензия на Тереблянскую площадь нефти и газа.

В 2017 г. прошёл один аукцион, на который нефтегазовые площади не выставлялись.

Справка enkorr

Госгеонедр - госорган, который ведет учет и кадастр месторождений, запасов, осуществляет госрегистрацию и учет работ и исследований связанных с геологическим изучением недр, ведет единую информационную систему пользования недрами. Госгеонедр также выдает специальные разрешения на геологическое изучения месторождений, их опытно-промышленную разработку, добычу полезных ископаемых. Участвует в выполнении работ в рамках соглашений о разделе продукции (СРП).