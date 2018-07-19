Финансовые новости
- |
- 19.07.18
- |
- 01:45
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Госгеонедра оценила 44 нефтегазовых участка 3 млрд. грн
17:17 18.07.2018 |
Стартовая стоимость 44 нефтегазовых участков, которые будут выставлены на аукционы в 2018 году, составляет почти 3 млрд. грн. Об этом на своей странице в Facebook сообщил и.о. главы Государственной службы геологии и недр Украины Олег Кирилюк.
«Стартовая стоимость нефтегазовых лотов, которые будут выставлены в 2018 году, составляет почти 3 млрд. грн. в том числе, по шельфу Черного моря - 1,5 млрд грн», - сообщил он.
Также в Госгеонедра подсчитали стоимость геологической информации по этим участкам, которая оплачиваетсчя отдельно.
Сумма составляет более 40 млн. грн., в том числе по шельфу Черного моря почти 9 млн. грн. Общие прогнозируемые ресурсы природного газа - 151 591 млн. м3, по шельфу Черного моря - 18 283,89 млн. м3, с общей площадью нефтегазоносных участков недр - 13 383,46 км2, по шельфу Черного моря - 9675,17 км2.
«То есть только по продаже нефтегазоносных площадей, как на суше, так и на шельфе, Украина может пополнить госбюджет более чем 3 млрд. грн», - резюмировал чиновник.
Как сообщал enkorr, Государственная служба геологии и недр Украины объявила о проведении II аукциона по продаже специальных разрешений на пользование недрами. Проведение аукциона запланировано на 25 октября 2018 г.
Напомним, последний аукцион Госгеонедр по продаже новых лицензий на нефтегазоностные участки прошел 20 декабря 2016 г., тогда была продана одна лицензия на Тереблянскую площадь нефти и газа.
В 2017 г. прошёл один аукцион, на который нефтегазовые площади не выставлялись.
Справка enkorr
Госгеонедр - госорган, который ведет учет и кадастр месторождений, запасов, осуществляет госрегистрацию и учет работ и исследований связанных с геологическим изучением недр, ведет единую информационную систему пользования недрами. Госгеонедр также выдает специальные разрешения на геологическое изучения месторождений, их опытно-промышленную разработку, добычу полезных ископаемых. Участвует в выполнении работ в рамках соглашений о разделе продукции (СРП).
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Фукс хочет отсудить у киевского метро еще полмиллиарда
|Кабмин готовится к проведению пробной переписи населения в декабре 2019 года
|В Киеве и пригороде осенью подорожают новостройки — компании гонятся за нормативом
|Как Украина в кратчайшие сроки создала свою противокорабельную ракету
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В январе-мае численность населения сократилась на 106,8 тыс. до 42,3 млн
|В «Нафтогазе» объяснили выплату премий в мае
|Нафтогаз начал новый арбитражный процесс против Газпрома
|Франсис Малиж покинет руководство ЕБРР в Украине
|Следующая трехсторонняя встреча по транзиту газа произойдет в течение октября
|Госгеонедра оценила 44 нефтегазовых участка 3 млрд. грн
Это интересно
|Смартфон Alcatel 5V получил три камеры и процессор Helio P22
|Это то, что нам всем может понадобиться: электрические мышцы
|Aston Martin придумал замену роскошным автомобилям — мультикоптер
|Безос стал самым богатым человеком в современной истории с состоянием в $150 млрд - СМИ
|Как женщинам быстро создать сеть деловых контактов
|Дебют фаблета Huawei Nova 3: экран Full HD+ с вырезом и четыре камеры
|Apple Inc. объявила о создании фонда инвестиций в чистую энергетику объемом $300 млн в Китае совместно с 10 своими поставщиками