Нафтогаз опасается затягивания Россией переговоров по транзитному контракту до выборов в Украине

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев опасается, что российская сторона сделает все для затягивания переговоров по продлению контракта на транзит газа через Украину, ожидая возможных изменений власти в стране и ее политического курса.

"Скорее всего, они ожидают выборов (в Украине - ИФ) и хотят посмотреть, будет ли какое-то изменение власти и политического курса. При этом они будут делать все возможное, чтобы запустить строительство Севпотока-2", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

По его мнению, россияне сейчас выражают готовность изучить вопрос перехода на работу в рамках европейского законодательства, но затягивают время, в частности, пытаясь внести в трехсторонний формат вопрос обсуждения мировых соглашений.

"Пока что позиция россиян была неконструктивна. Перед тем, как договариваться о чем-то по транзитному контракту, они хотят поговорить о мировых соглашениях по Стокгольму, т.е. поднимают вопросы, которые являются неприемлемыми не только для нас, но и для любой стороны, которая выиграла суд", - добавил он.

А.Коболев выразил надежду, что третья сторона переговоров в лице Еврокомиссии повлияет на РФ, поскольку затягивание процесса не выгодно ни Украине, ни европейским потребителям российского газа.

"Как говорит наш опыт, форс-мажорное подписание в конце 2019 года - это очень плохая история. Я надеюсь, что позиция европейцев, возможно, приведет к изменению тактики россиян, и они будут вынуждены договариваться про новый формат отношений с января 2020 года еще до конца 2019-го. Над этим мы сейчас активно работаем. ЕК в части применения европейского права находится с нами в консенсусе. Если мы об этом договариваемся как о базе, то все дальнейшие действия становятся намного более легкими и эффективными", - отметил глава НАК.