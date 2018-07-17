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Контракт на транзит газа через Украину после 2019г должен соответствовать европейскому праву - ЕК
16:37 17.07.2018 |
Новый контракт на транзит российского газа в Европу через территорию Украины после 2019 года должен соответствовать европейскому праву, считает вице-президент Еврокомиссии по энергетике Марош Шефчович.
"Будущий контракт должен полностью соответствовать европейскому праву и другим соглашениям о транзите. Это пойдет на пользу прозрачности... Это то, что, я думаю, необходимо обсуждать на экспертном уровне", - сказал он.
По словам М.Шефчовича, он предложит Украине и России провести экспертные встречи после летних каникул.
"Много вопросов, которые надо решить на техническом и на политическом уровне. Украине никогда не было легко вести переговоры с Россией... Есть много недоверия и жалоб, поэтому важно говорить с обеими сторонами и помочь обеим сторонам говорить друг с другом. Это была первая встреча и первые переговоры. По его словам, европейские лидеры следят за ходом переговоров", - добавил министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер.
"У нас общие интересы. Русские хотят продавать свой газ в Европе, Украина хочет получать пошлины за транзит... Это займет некоторое время, но мы должны использовать возможности. Мы считаем, что в этом году есть хорошие возможности добиться прогресса по существу", - сказал министр.
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