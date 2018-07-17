«Северный поток 2» привлекает все больше внимания, необходимо обсуждать этот проект - Мэй

Участники международных отношений проявляют все больше внимания к проекту газопровода "Северный поток 2", заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в понедельник в парламенте.

Отвечая на вопрос о дискуссиях с ФРГ о "Северном потоке 2" во время саммита НАТО, Т.Мэй сказала, что "растет понимание" необходимости заниматься темой газопровода, передает Sky News.

Она отметила, что этот вопрос нужно обсуждать в Европейском совете.

Во время визита в Великобританию президент США Дональд Трамп заявлял, что считает соглашение между Германией и Россией по проекту "Северный поток 2" трагедией, лишающей Германию возможности вести диалог с Россией "с позиции силы".

В понедельник на совместной пресс-конференцией с президентом России Владимиром Путиным американский президент заявил, что он оставляет за Германией решение об участии в "Северном потоке 2", но обещает, что американские энергоресурсы будут конкурировать с этой трубопроводной магистралью.

"Мы будем конкурировать, когда мы говорим о трубопроводе. Я не уверен, что это в лучших интересах Германии. США будут и уже являются самым крупным государством по нефти и газу. Мы продаем СПГ и должны конкурировать с трубопроводом",- сказал он.