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Нафтогаз предложил снизить в два раза тариф на транзит газа
23:03 16.07.2018 |
Группа Нафтогаз 13 июля направила НКРЭКУ предложения по изменению действующей методики расчета тарифов на услуги транспортировки природного газа, которая была принята в марте 2015 года. Об этом сказано в сообщении на сайте компании.
Цель предложенных изменений - привести положения действующей методики в полное соответствие принятому в марте 2017 года Регламенту Европейской Комиссии (ЕС) № 2017/460 об утверждении Сетевого кодекса гармонизации тарифов на транспортировку газа.
"Применение этой методики может привести к снижению стоимости транзита через Украину в 2,3 раза (по сравнению со стоимостью при ныне установленных регулированных тарифах) начиная с 2019 года в случае наступления определенных условий", - отмечают в Нафтогазе.
Подчеркивается, что группа Нафтогаз поддерживает введение в Украине европейских правил работы рынка природного газа и подала эти предложения, учитывая намерение Секретариата Энергетического Сообщества сделать имплементацию Регламента № 2017/460 обязательной для всех договорных сторон Энергетического Сообщества.
Нафтогаз предложил регулятору внести соответствующие изменения в методику и применить ее для расчета тарифов на следующий регуляторный период продолжительностью 5 лет, который начнется с 2019 года. Среди прочих предложенных изменений было предусмотрено:
- приведение методологии аллокации необходимого дохода на тарифы в точках входа/выхода в соответствие с требованиями Регламента № 2017/460;
- включение в расчет необходимого дохода на следующие два регуляторных периода доходов, недополученных или полученных сверх нормы оператором газотранспортной системы («under-recovery» и «over-recovery» согласно определениям Регламента № 2017/460);
- кластеризация некоторых точек входа и выхода (в частности, точек входа для добычи в Украине на восточной границе, точек входа на западной границе, точек выхода к газораспределительным предприятиям и прямым потребителям).
Расчетное влияние на тарифы с 2019 года
В дополнение к проекту изменений в методику Нафтогаз предоставил НКРЭКУ индикативный расчет тарифов на вход /выход, осуществленный в соответствии с предложенными изменениями, а также с использованием долгосрочных параметров регулирования (регуляторной нормы дохода и коэффициентов экономии операционных расходов), установленных для текущего регуляторного периода.
При расчете тарифов Нафтогаз исходил из сценария почти полной загрузки мощностей газотранспортной системы Украины на точках выхода в ЕС - то есть, с учетом транзита газа на уровне 141 млрд куб. м / год, что соответствует фактическим объемам транзита в 1998 году.
"Данный сценарий возможен в случае незавершения строительства трубопровода Северный поток-2, а также в случае разблокирования с российской стороны транзита газа, добываемого частными российскими компаниями и компаниями из Средней Азии", - заявили в Нафтогазе.
Исходя из этого сценария, расчетная средняя стоимость транзита через территорию Украины на новый регуляторный период составит около $2,17 /тыс. куб. м на 100 км (с НДС и топливной составляющей). Этот уровень тарифа на 20% меньше ставки платы за транзит по существующему контракту с ОАО Газпром, а также в 2,3 раза меньше средней стоимости транзита по действующим регулируемым тарифам, установленным НКРЕКП в декабре 2015 года, уточнили в Нафтогазе.
Кроме того, такой тариф меньше ожидаемой стоимости транспортировки газа через маршрут Северный поток 2 в расчете на 100 км, что дополнительно доказывает экономическую необоснованность строительства данного трубопровода.
В соответствии с параметрами сценария, использованного для вышеупомянутого расчета, уровень тарифа для внутренних точек входа для добычи в Украине составляет 127 грн / тыс. куб м с НДС, для внутренних точек выхода в газораспределительные сети и прямых потребителей - 136 грн / тыс. куб м с НДС.
"Если параметры сценария, заложенные в вышеупомянутый расчет, не будут подтверждаться фактическими данными (в частности, относительно ожидаемых объемов забронированных мощностей), то параметры сценария и, соответственно, расчет тарифов должны быть пересмотрены - в частности, в рамках процедуры корректировки необходимого дохода в случае изменения прогнозируемого объема договорных заказанных мощностей", - отмечается в сообщении.
Группа Нафтогаз дополнительно к изменениям в методику планирует предложить НКРЭКУ мультипликаторы, которые будут применяться к базовому тарифу с учетом срока заказа мощности, а также условия применения понижающих коэффициентов (дисконтов) для мощностей с ограничениями.
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