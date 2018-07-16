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Компания Хомутынника купила 20% JKX
11:32 16.07.2018 |
Компания Cascade Investment Fund (Каймановы острова), бенефициаром которой выступает сопредседатель депутатской группы "Видродження" Виталий Хомутынник, купила 19,92% нефтегазовой компании JKX Oil&Gas Plc, сообщается на сайте Лондонской фондовой биржи.
В частности, Cascade Investment купила 10,04% акций JKX, а владение еще 9,88% обеспечила через покупку финансовых инструментов, которые могут быть конвертированы в акции.
Также на Лондонской фондовой бирже появилось сообщение JKX о сокращении количества ее акций, принадлежащих российской Proxima Capital Group, с 19,97% до 9,97%
Как сообщалось, в Украине группа JKX владеет Полтавской газонефтяной компанией.
Крупнейшими акционерами JKX являются Eclairs Group Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова - 27,47% акций, Keyhall Holding- 11,42%, Neptune Invest & Finance Corp - 12,95%, Interneft Ltd - 6,6%.
Российская Proxima Capital Group ранее владела 19,97% акций компании.
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