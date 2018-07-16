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Украина увеличила запасы газа в ПХГ на 60,5% до 11,9 млрд куб. м с начала сезона закачки
09:44 16.07.2018 |
Украина увеличила запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) на 60,5%, или на 4 500,97 млн куб. м до 11 936,13 млн куб. м с начала стартовавшего 9 апреля сезона закачки.
Об этом свидетельствуют оперативные данные оператора газотранспортной системы (ГТС) компании "Укртрансгаз", передают Українськi Новини.
С начала июля в ПХГ было закачано 748,39 млн куб. м газа.
Среднесуточный объем закачки газа в хранилища с начала июля составил 53,46 млн куб. м.
По состоянию на 14 июля в ПХГ находилось 11 936,13 млн куб. м газа, что на 2,7%, или на 326,57 млн куб. м меньше, чем на аналогичную дату 2017 года (12 262,7 млн куб. м).
С начала июля Украина импортировала 509,344 млн куб. м газа: 264,401 млн куб. м - через Словакию, 207,512 млн куб. м - через Венгрию, 37,433 млн куб. м - через Польшу.
Собственная добыча с начала июля составила 796,505 млн куб. м, транзит - 3 492,834 млн куб. м.
Как сообщали Українські Новини, Украина намерена закачать в ПХГ 17 млрд куб. м природного газа к началу отопительного сезона 2018-2019 годов.
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