Украинские предприятия в июне импортировали газ по средней цене $266 тыс./куб. м – МЭРТ

Таким образом, цена июньского импорта газа на 2,4% выше майского, когда она составила $260,01 (6 тыс. 806,4 грн) за 1 тыс. куб. м.
Как сообщалось, в январе-2018, согласно данным МЭРТ, цена импорта газа за 1 тыс. куб. м составляла $272,93 (7784,05 грн), в феврале – $276,96 (7429,55 грн), в марте – $274,57 (7153,5 грн), в апреле – $309,91 (8099,76 грн), в мае – $260,01 (6 тыс. 806,4 грн).
Ранее главный коммерческий директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко отмечал, что публикуемая МЭРТ средняя таможенная стоимость импортируемого газа не является репрезентативной.
Кроме этого, по данным МЭРТ, фактическая цена реализации нефти и конденсата, которая используется при определении платы за недропользование, в июне 2018 года составила 14050,2 грн/тонна, что на 0,9% меньше, чем в мае-2018 (14182,5 грн/тонна).