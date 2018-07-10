Украина увеличила запасы газа в ПХГ на 55,4% до 11,6 млрд куб. м с начала сезона закачки

Украина увеличила запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) на 55,4%, или на 4 119,15 млн куб. м до 11 554,31 млн куб. м с начала стартовавшего 9 апреля сезона закачки.

Об этом свидетельствуют оперативные данные оператора газотранспортной системы (ГТС) компании "Укртрансгаз", передают Українськi Новини.

С начала июля в ПХГ было закачано 319,48 млн куб. м газа.

Среднесуточный объем закачки газа в хранилища с начала июля составил 45,64 млн куб. м.

По состоянию на 7 июля в ПХГ находилось 11 554,31 млн куб. м газа, что на 2,7%, или на 323,89 млн куб. м меньше, чем на аналогичную дату 2017 года (11 878,2 млн куб. м).

С начала июля Украина импортировала 250,801 млн куб. м газа: 132,276 млн куб. м - через Словакию, 101,074 млн куб. м - через Венгрию, 17,452 млн куб. м - через Польшу.

Собственная добыча с начала июля составила 397,919 млн куб. м, транзит - 1 629,358 млн куб. м.

Как сообщали Українські Новини, Украина намерена закачать в ПХГ 17 млрд куб. м природного газа к началу отопительного сезона 2018-2019 годов.