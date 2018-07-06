Украина начинает очередные поиски нефти и газа в Черном море, - Госгеологии

Государственная служба геологии и недр заявляет о начале очередных поисков нефти и газа в Черном море.

Об этом на своей странице в Facebook написал временно исполняющий обязанности председателя Государственной службы геологии и недр Олег Кирилюк, передают Українські Новини.

"6 июля 2018 года в Одессе состоится уход в рейс единственного в Украине научно-исследовательского судна "Искатель", которое будет осуществлять работы по поиску нефти и газа на северо-западном шельфе Черного моря", - написал он.

По словам Кирилюка, сейсморазведочные и геохимические работы будут осуществляться в течение 15 дней в пределах Килийского-Змеиного уступа и Крыловского прогиба, район работ - северо-западный шельф Черного моря.

"Искатель" - уникальное судно для выполнения сейсморазведочных работ как обычной среднечастотной модификации, так и высоко разрешения (высокочастотной). Низкий уровень шума двигателей обеспечивает высокое качество сейсмического материала и его геологическую информативность. Напомню, что в 2015 году было возобновлено финансирование морских работ, и после трех лет сухого отстоя осуществлен текущий ремонт и доковое обследование", - отметил он.

Также Кирилюк отметил, что южный регион страны - наименее изученный и один из перспективных, при этом шельф Черного моря освоен на 4%.

В частности, по данным ученых, запасы газа составляют на менее 40 млрд куб. м газа на площади 7 тыс. кв. м.

"В планах нашего предприятия "ПричерноморГРГП" проведение комплексных геофизических и геохимических исследований с целью выявления и подготовки к поисково-разведочному бурению перспективных объектов. С отработкой 7 000 км профильных работ сейсморазведки и 3 200 станций геохимических наблюдений. Этим рейсом мы в очередной раз начинаем морской этап масштабных работ!" - отметил он.

В конце ноября 2016 судно "Искатель" провело первый этап морских работ на северо-западном шельфе Черного моря.

Как сообщали Українські Новини, Государственная служба геологии и недр планирует выставить на аукцион более 40 нефтегазоносных участков до конца 2018 года.