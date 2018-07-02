Nord Stream 2 начнет строить трубопровод «Северный поток 2» этим летом до получения разрешения от Дании

Об этом в четверг, 28 июня, сообщил финансовый директор проекта Пол Коркоран. "Если правительство Дании не одобрит прокладку газопровода в своих территориальных водах, нам придется изменить маршрут, и наиболее вероятный вариант - прокладка в международных водах к северу от Дании", - сказал Коркоран.

Компания пока не подавала заявку на строительство трубопровода в международных водах и ожидает решения Дании. На территорию этой страны приходится 10 процентов маршрута, говорит Коркоран. По его словам, сейчас начаты подготовительные работы на береговой части и на дне, укладка труб может быть начата в предстоящие недели.

Часть "Северного потока-2" по плану должна проходить у датского острова Борнхольм. Осенью 2017 года парламент страны принял закон, позволяющий МИДу страны запретить строительство нового трубопровода в территориальных водах, исходя из "внешнеполитических интересов и вопросов национальной безопасности".

"Северный поток-2" - уже второй газопровод, который свяжет Россию с Германией напрямую. Этот проект стоимостью 9,5 млрд евро наполовину финансирует российский "Газпром" и наполовину - пять европейских энергетических концернов, в том числе дочка немецкого концерна BASF - компания Wintershall.

Против проекта активно выступают страны Балтии, Польша, Украина, а также США.