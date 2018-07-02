Страны Балтии уменьшат зависимость от российской электроэнергии

Балтийские страны будут включены в европейскую электроэнергетическую систему.

Это станет возможным благодаря соглашению, подписанному в Брюсселе премьер-министрами Польши, Латвии, Эстонии, президентом Литвы и главой Европейской комиссии, передает «Польское радио».

Синхронизация электроэнергетических сетей балтийских стран и континентальной системы будет осуществляться при посредничестве Польши.

«Мы обеспечиваем энергетическую безопасность», - подчеркнул польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, добавив, что благодаря подписанному соглашению будет преодолен барьер в отделении балтийских стран от российской системы.

«Мы делаем очень серьезный шаг в правильном направлении. Польша укрепляет электроэнергетическую безопасность балтийских стран. Таким образом мы демонстрируем солидарность с этим регионом и последовательно реализуем нашу стратегию по укреплению электроэнергетической безопасности Польши», - отметил Моравецкий.

Подписанное соглашение позволит Литве, Латвии и Эстонии ограничить зависимость от поставок электроэнергии из России. Балтийские страны по-прежнему связаны электрическим кольцом Беларуси, России, Эстонии, Латвии и Литвы («БРЭЛЛ»).

Предполагается, что интеграция электроэнергетической системы балтийских стран состоиться к 2025 году и будет профинансирована в рамках программы ЕС «Объединяя Европу».