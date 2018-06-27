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МЭА: США за пять лет могут занять 75% мирового рынка поставок СПГ
07:49 27.06.2018 |
США в течение ближайших пяти лет могут занять долю в 75% от всех поставок сжиженного природного газа (СПГ) в мире, заявил в ходе газовой конференции World Gas Conference глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол.
"В ближайшие пять лет США займёт долю в 75% в мире в области поставок СПГ", - сказал Бирол.
МЭА во вторник опубликовало отчет с прогнозом роста мирового спроса на газ в течение следующих пяти лет на 1,6% ежегодно, до уровня в 4,1 триллиона кубометров в 2023 году по сравнению с 3,74 триллиона кубометров в 2017 году. По словам Бирола, в следующие пять лет на мировые газовые рынки окажут значительное влияние три фактора. Так, Китай может в следующие два-три года стать крупнейшим в мире импортером газа, также значительно вырастет добыча и экспорт США. Вместе с этим вырастет и спрос промышленного сектора.
Спрос на газ со стороны Китая в период 2017-2023 годов, как прогнозирует МЭА, вырастет на 60%, что будет поддерживаться экологической политикой в стране по переходу с угольной энергии на газовую. За указанный срок на Китай придется 37% роста мирового спроса на газ, и к 2019 году КНР станет крупнейшим импортером газа, опередив Японию, прогнозирует МЭА.
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