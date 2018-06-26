Премьер-министр Дании Ларс Люкке Расмуссен заявляет, что Дания может ветировать или отсрочить реализацию российского проекта магистрального газопровода "Северный поток-2".

Об этом он заявил в ходе совместной с премьер-министром Владимиром Гройсманом пресс-конференции, передают Українськi Новини.

"Я провел законодательство в парламенте, которое позволит нам дополнить оценку иностранной политики, и это позволит нам в правовой схеме наложить вето или задержать реализацию проекта ("Северный поток-2"). Мы не решили, когда необходимо принять окончательное решение, и в действительности очень трудно предвидеть… У меня есть ощущение, что этот вопрос необходимо перенести на европейский стол для европейских стран", - заявил датский премьер.

Гройсман, в свою очередь, подчеркнул, что реализация проекта несет в себе огромную угрозу для европейских потребителей.

"Это не просто новый газопровод, это новый вид гибридного оружия, который в случае введения в эксплуатацию поставит в зависимость все страны-потребители российского газа. Украина предлагает защиту и надежную поставку газа европейским потребителям", - сказал украинский премьер.

Как сообщали Українськi Новини, Гройсман пребывает с двухдневным визитом в Дании для участия в международной конференции по вопросам реформ в Украине.

Проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.