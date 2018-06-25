Украина обязалась вывести из эксплуатации 133 КСУ, мощностью более 50 МВт каждая – министр Минэнергоугля

Национальный план сокращения выбросов от крупных сжигающих установок (НПСВ), который одобрил Кабмин, предусматривает модернизацию 90 крупных сжигающих установок (КСУ) из 223, которые имеют мощность более 50 МВт.

«Остальные мы просто закроем», - подчеркнул министр считает министр энергетики и угольной промышленности Украины (Минэнергоугля) Игорь Насалик, выступая на конференции «Реформа сектора электроэнергии в Украине - энергетический переход и интеграция с европейским энергорынком» в 22 июня в Брюсселе.

Как сообщает Энергореформа, он считает, что взяв на себя обязательства сократить выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу в рамках Парижского климатического соглашения, Украина оказалась в ситуации цуцванга.

«С одной стороны мы должны наращивать объемы генерации ВИЭ, которое требует балансовых мощностей, суточного регулирования, а с другой стороны, основной сектор, который нам дает балансирование (тепловая генерация - Энергореформа), мы его начинаем сокращать», - заявил И.Насалик.

По его словам, на сегодняшний день в Украине отвечают требованиям только 3 КСУ.

«Под такую программу (НПСВ - Энергореформа) потребуются значительные финансовые ресурсы и одними из таких источников ресурсов являются Европейский инвестиционный банк и Европейский банк реконструкции и развития», - подчеркнул министр.

В то же время, для проведения модернизации КСУ, министр не исключает привлечение инвестиций в рамках частно-государственного партнерства, а также средств госбюджета.

НПСВ представляет намерения Украины существенно, но постепенно сократить выбросы от тепловой генерации. Действие плана распространяется на большие сжигающие установки, операторы которых добровольно приняли решение участвовать в этом механизме отсрочки от немедленного выполнения требований Директивы 2010/75 / ЕС.

План, который рассчитан на 16 лет, начиная с 1 января 2018 года, содержит, в частности, Правила расчета предельных валовых выбросов, определяет, какие сжигающие установки могут быть включены в План, а какие - нет.

Национальный план регламентирует работу сжигающих установок на этапе его внедрения и содержит перечень мероприятий, которые должны быть реализованы для его выполнения.

В течение периода действия НПСВ операторы должны обеспечить постепенное сокращение валовых выбросов загрязняющих веществ от всех сжигающих установок, включенных в НПСВ, и добиться достижения предельных значений выбросов и других требований, изложенных в Директиве 2010/75 / ЕС, до 31 декабря 2028 для пыли и диоксида серы и до 31 декабря 2033 для оксидов азота. После завершения сроков действия НПСВ операторы сжигающих установок должны придерживаться предельных значений выбросов в соответствии с требованиями Директивы 2010/75 / ЕС.

Внедрение Национального плана предусмотрено Энергетической стратегией Украины на период до 2035 года и Планом мероприятий по имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Парижское соглашение - соглашение в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата, регулирующее меры по снижению углекислого газа в атмосфере с 2020 года. Соглашение было подготовлено взамен Киотского протокола в ходе Конференции по климату в Париже и принято консенсусом 12 декабря 2015 года, а подписано 22 апреля 2016 года.