Украина увеличила запасы газа в ПХГ на 45,2% до 10,8 млрд куб. м с начала сезона закачки

Украина увеличила запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) на 45,2%, или на 3 361,55 млн куб. м, до 10 796,71 млн куб. м с начала стартовавшего 9 апреля сезона закачки.

Об этом свидетельствуют оперативные данные оператора газотранспортной системы (ГТС) компании "Укртрансгаз", передают Українськi Новини.

С 1 по 23 июня в ПХГ было закачано 1 231,47 млн куб. м газа.

Среднесуточный объем закачки газа в хранилища с 1 по 23 июня составил 53,54 млн куб. м.

По состоянию на 23 июня в ПХГ находилось 10 796,71 млн куб. м, что на 3,2%, или на 355,49 млн куб. м, меньше, чем на аналогичную дату 2017 года (11 152,2 млн куб. м).

С начала июня Украина импортировала 795,14 млн куб. м газа: 448,803 млн куб. м - через Словакию, 321,956 млн куб. м - через Венгрию, 24,382 млн куб. м - через Польшу.

Собственная добыча с начала июня составила 1 298,362 млн куб. м, транзит - 5 756,959 млн куб. м.

Как сообщали Українські Новини, Украина закончила сезон отбора 8 апреля 2018 года с запасами 7 435,16 млн куб. м газа.