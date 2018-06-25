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Украина увеличила запасы газа в ПХГ на 45,2% до 10,8 млрд куб. м с начала сезона закачки
11:20 25.06.2018 |
Украина увеличила запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) на 45,2%, или на 3 361,55 млн куб. м, до 10 796,71 млн куб. м с начала стартовавшего 9 апреля сезона закачки.
Об этом свидетельствуют оперативные данные оператора газотранспортной системы (ГТС) компании "Укртрансгаз", передают Українськi Новини.
С 1 по 23 июня в ПХГ было закачано 1 231,47 млн куб. м газа.
Среднесуточный объем закачки газа в хранилища с 1 по 23 июня составил 53,54 млн куб. м.
По состоянию на 23 июня в ПХГ находилось 10 796,71 млн куб. м, что на 3,2%, или на 355,49 млн куб. м, меньше, чем на аналогичную дату 2017 года (11 152,2 млн куб. м).
С начала июня Украина импортировала 795,14 млн куб. м газа: 448,803 млн куб. м - через Словакию, 321,956 млн куб. м - через Венгрию, 24,382 млн куб. м - через Польшу.
Собственная добыча с начала июня составила 1 298,362 млн куб. м, транзит - 5 756,959 млн куб. м.
Как сообщали Українські Новини, Украина закончила сезон отбора 8 апреля 2018 года с запасами 7 435,16 млн куб. м газа.
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