Финансовые новости
- |
- 23.06.18
- |
- 14:29
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
|
|
"Бедный ненавидим бывает даже близкими своими, а у богатого много друзей"
Царь Соломон — Притчи, 14, 20
«Урядовый курьер» опубликовал новые правила рынка электроэнергии
14:03 23.06.2018 |
Официальное издание "Урядовый курьер", спустя три месяца после принятия, опубликовало постановление Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) №307 об утверждении новых правил рынка электроэнергии.
Соответствующий документ, принятый регулятором 14 марта, содержится в номере газеты от 22 июня.
Новые правила рынка начнут работать с 1 июля 2019 года (за исключением глав 1.3-1.16 первого раздела документа - эта часть начнет действовать с 1 апреля 2019 года).
Как сообщалось, ранее "Урядовый курьер" опубликовал утвержденные НКРЭКУ лицензионные условия для оператора рынка электроэнергии, производителей и гарантированного покупателя электроэнергии, ведения трейдерской деятельности - все они необходимы для запуска нового рынка электроэнергии.
Перечисленные документы НКРЭКУ приняла еще 27-29 декабря 2017 года, они ожидали публикации полгода.
НКРЭКУ обвиняет "Урядовый курьер" в грубом вмешательстве в ее работу путем "ручного регулирования" обнародования решений комиссии.
Негативное влияние "Урядового курьера" на работу украинского энергорегулятора отмечает "Энергетическое сообщество".
"Украинская ассоциация возобновляемой энергетики" обвиняет "Урядовый курьер" в нанесении многомиллионных убытков возобновляемой энергетике путем задержки публикации решений НКРЭКУ.
НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработки и захоронения бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Когда квоты бессильны: как украинская курятина напугала Евросоюз
|Курс доллара на межбанке 22 июня откатили и ждут новых вливаний гривны
|В мае промышленное производство выросло на 2,5%
|Поправка преткновения. Почему Антикоррупционный суд невозможно запустить без скандала
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|«Урядовый курьер» опубликовал уточнение НКРЭКУ о расчете ОСМД за электроэнергию по дифференцированным тарифам
|«Урядовый курьер» опубликовал новые правила рынка электроэнергии
|Цены топлива на АЗС 23 июня продолжают снижаться
|Когда квоты бессильны: как украинская курятина напугала Евросоюз
|В Украине с 15 июня по 22 июня 2018 г. отмечалось падение розничных цен на светлые нефтепродукты
|В мае промышленное производство выросло на 2,5%
Это интересно
|Криптомайнеры атаковали 40% организаций во всем мире
|Mazda улучшила родстер MX-5: он стал мощнее и безопаснее
|Xiaomi организовала сбор средств на выпуск электровелосипеда HIMO
|Oppo Find X Lamborghini: первый смартфон с системой быстрой зарядки Super VOOC
|Исследование: майнинг биткоина потребляет меньше электроэнергии, чем считалось ранее
|Volvo продемонстрировала яхту с функцией автономной швартовки
|Бюджетный роутер Xiaomi Router 4Q поддерживает технологию MiNET