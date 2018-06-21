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Рада поддержала создание реестра потребителей газа
13:53 21.06.2018 |
Верховная Рада проголосовала во втором чтении законопроект N8068, которым предусматривается создание единого реестра потребителей газа. Как передает корреспондент LIGA.net, законопроект поддержали 248 депутатов Рады.
Документ определяет, что единая база абонентов-потребителей природного газа - это единая база данных о потребителях газа, созданная с помощью компьютера с целью достижения полного коммерческого (приборного) учета объемов природного газа в Украине. В базу, согласно законодательству о защите персональных данных, вносится информация о каждом таком потребителе.
Администратором базы является субъект хозяйствования, действующий на основании лицензии на транспортировку природного газа.
Полный перечень информации о потребителях газа, основания, порядок проверки и внесения такой информации, права и обязанности, сроки и порядок представления субъектами рынка природного газа информации администратору, процедура доступа к базе определяются в порядке, утвержденном Кабинетом министров.
Операторы газотранспортных и газораспределительных систем обязаны подавать администратору и обновлять информацию обо всех потребителях.
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