«Урядовый курьер» опубликовал ряд лицензионных условий для нового рынка электроэнергии спустя полгода после их принятия НКРЭКУ

Официальное издание «Урядовый курьер» опубликовало утвержденные НКРЭКУ, лицензионные условия для оператора рынка электроэнергии, производителей и гарантированного покупателя электроэнергии, ведения трейдерской деятельности.

Об этом сообщает «Терминал».

Соответствующие постановления НКРЭКУ утвердила еще 27 декабря 2017 года, однако они вступят в силу только спустя полгода - с 21 июня 2018 года.

Помимо этого, официальное издание 20 июня обнародовало скорректированные НКРЭКУ условия и правила оптовой поставки электроэнергии, а также утвержденную регулятором методику расчета стоимости работ по подключению потребителей к электросетям.

В этом же номере «Урядового курьера» также опубликованы обновленные НКРЭКУ порядки расчета компенсации для поставщиков электроэнергии за поставку населению (по однозонному и дифференцированному тарифах), а также другим потребителям по дифференцированным тарифам. Кроме того, обнародован порядок расчета компенсации «Одесаоблэнерго» за поставку электроэнергии детскому лагерю «Молодая гвардия».

Все эти документы НКРЭКУ также приняла еще 27-29 декабря 2017 года. Они ожидали публикации полгода и вступят в силу с 21 июня 2018 года.

Как сообщалось, НКРЭКУ обвиняет «Урядовый курьер» в грубом вмешательстве в ее работу путем «ручного регулирования» обнародования решений комиссии.

Негативное влияние «Урядового курьера» на работу украинского энергорегулятора отмечает «Энергетическое сообщество». «Украинская ассоциация возобновляемой энергетики» обвиняет «Урядовый курьер» в нанесении многомилионных убытков возобновляемой энергетике путем задержки публикации решений НКРЭКУ.

НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработки и захоронения бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.