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Нафтогаз обратился в Апелляционный суд Швеции для выполнения решения Стокгольмского арбитража
11:42 18.06.2018 |
НАК "Нафтогаз Украины" обратился в Апелляционный суд Швеции, который 13 июня издал приказ о приостановке процедуры исполнения решения Стокгольмского арбитража по ходатайству ПАО "Газпром" (РФ), сообщил главный коммерческий директор НАК Юрий Витренко.
"Сегодня мы сделали представление в Апелляционный суд Швеции, который рассматривает обжалование решения арбитража. В отличие от арбитража, правила которого запрещают публичность, представление в Апелляционный суд, как правило, является публичными. Поэтому все желающие могут его прочитать - там есть много чего интересного!", - написал он на своей странице в соцчети "Фейсбук".
Как сообщалось, ходатайство было подано "Газпромом" 7 июня 2018 года в связи с обжалованием арбитражного решения по транзитному контракту и действиями "Нафтогаза" по принудительному исполнения решения Стокгольмского арбитража в различных юрисдикциях.
"Нафтогаз Украины" выразил надежду на отмену Апелляционным судом округа Свеа приказа о приостановке процедуры исполнения решения Стокгольмского арбитража после подачи своих контраргументов, поскольку он было принят судом без учета пояснений и аргументов НАК.
Приказ Апелляционного суда означает лишь временную приостановку дальнейших действий "Нафтогаза" по процедуре взыскания $2,6 млрд с "Газпрома". В то же время он не приводит к отмене решений арбитража и не дает "Газпрому" возможности требовать от "Нафтогаза" возврата $2,1 млрд, уже зачтенных решением арбитра в качестве компенсации НАК.
В конце мая - начале июня "Нафтогаз Украины" сообщил, что предпринимает на территории Швейцарии, Нидерландов и Англии действия по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража по разбирательству по транзитному контракту.
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