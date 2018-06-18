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Запасы газа в украинских хранилищах превысили 10,4 миллиарда кубов
10:42 18.06.2018 |
Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) с 9 по 16 июня выросли на 3,7%, или на 374 миллионов кубометров, до 10,406 миллиарда кубометров с 10,032 миллиарда кубометров.
Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины госкомпании "Укртрансгаз".
По данным компании, 16 июня в хранилища было закачано 53,84 миллиона кубометров газа.
Как сообщал УНИАН, с 13 апреля 2018 года "Укртрансгаз" прекратил отбор газа из хранилищ. С этого числа ПХГ начали наполняться в режиме 19-28 миллионов кубометров в сутки.
В 2018 год наша страна вошла с рекордными за последние 5 лет запасами газа - 14,7 миллиарда кубометров.
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