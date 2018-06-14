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Газпром заявляет о приостановке исполнения решения Стокгольмского арбитража по контракту с Нафтогазом на транзит газа
14:33 14.06.2018 |
Компания "Газпром" (Россия) заявляет, что 13 июня Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) удовлетворил ходатайство компании и вынес приказ о приостановке исполнения решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма (Швеция) от 28 февраля 2018 года по спору с Национальной акционерной компанией "Нафтогаз Украины" в рамках контракта на транзит газа.
Об этом говорится в сообщении "Газпрома", передают Українські Новини.
Согласно сообщению, ходатайство было подано "Газпромом" 7 июня 2018 года в связи с обжалованием арбитражного решения по транзитному контракту и попытками "Нафтогаза" до рассмотрения жалобы начать процедуру принудительного исполнения этого решения в различных юрисдикциях.
"Апелляционный суд согласился, что имеются достаточные основания для приостановления исполнения решения Стокгольмского арбитража. Вынесение приказа лишает "Нафтогаз", в том числе оснований для попыток ареста активов "Газпрома" за рубежом. Данное обстоятельство будет использовано "Газпромом" при обжаловании действий судебных приставов в Швейцарии и Нидерландах", - отмечается в сообщении.
Как сообщали Українськi Новини,"Газпром" подал апелляцию с требованием о полной отмене решения Стокгольмского арбитража по контракту с "Нафтогазом" на транзит газа.
В конце марта "Газпром" подал апелляцию об оспаривании и частичной отмене окончательного решения по контракту с "Нафтогазом" на транзит газа.
28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации $4,63 млрд за недопоставленные "Газпромом" объемы газа для транзита.
По результатам двух арбитражных производств в Стокгольмском арбитраже "Газпром" должен заплатить 2,56 млрд долларов в пользу НАКа.
2 марта председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что "Газпром" намерен расторгнуть контракты с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа.
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