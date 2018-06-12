В Турции запущен газопровод TANAP

В турецком городе Эскишехер во вторник, 12 июня, официально открыт первый участок Трансанатолийского газопровода (TANAP). В церемонии участвовали президенты: Турции - Реджеп Тайип Эрдоган, Азербайджана - Ильхам Алиев, Грузии - Георгий Маргвелашвили, Украины - Петр Порошенко и Сербии - Александр Вучич.

Газопровод является частью проекта "Южный газовый коридор", предназначенного для транспортировки газа из каспийского региона в Европу в обход России. Протяженность TANAP составляет 1850 километров. Он протянулся от грузино-турецкой границы до западных границ Турции и будет доставлять газ с азербайджанского месторождения Шах-Дениз в Каспийском море. Вместе с Южно-Кавказской трубопроводной магистралью из Баку через Грузию до границы с Турцией и Трансадриатическим трубопроводом, соединяющим Грецию, Албанию и Адриатическое море на юге Италии, TANAP образует "Южный газовый коридор".

"Стратегически важный проект для энергетической безопасности ЕС"

Комиссар ЕС по энергетике Марош Шефчович приветствовал открытие газопровода, который, по его словам, позволит транспортировать газ из Каспийского региона в Турцию на коммерческой основе. "Мы достигаем реального результата в рамках Энергетического союза", - сказал Шефчович 12 июня в интервью азербайджанскому агентству Trend. По его словам, "Южный газовый коридор" способствует диверсификации поставщиков и маршрутов поставок энергоресурсов в Европу, является стратегически важным проектом для энергетической безопасности ЕС. "Мы все выиграем от этого "моста" между Каспийским регионом и рынком ЕС", - отметил комиссар Евросоюза.

Пропускная способность TANAP стоимостью около 8 миллиардов долларов составляет 16 миллиардов кубометров, из которых 10 миллиардов будет направляться в Европу, а 6 миллиардов кубометров - в западные регионы Турции. В перспективе мощность трубы будет доведена до 31 миллиарда кубометров. Акционерами проекта TANAP являются азербайджанский энергетический концерн SOCAR (58%), турецкий BOTAS (30%) и британский BP (12%).