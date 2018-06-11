Дело по утверждению формулы «Роттердам+» - одно из наиболее актуальных для НАБУ – Сытник

Расследование дела о возможных злоупотреблениях при утверждении формулы "Роттердам+" является одним из наиболее актуальных для Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), но существует ряд сложностей в данном процессе, сообщил директор ведомства Артем Сытник.

"Это производство - одно из наиболее актуальных, которое расследует Антикоррупционное бюро. Мы пытаемся там максимально быстро двигаться, но, как удачно подмечено, нам нужна помощь международных партнеров, поскольку расследование связано с международно-правовыми поручениями", - сказал он на брифинге в понедельник в Киеве после дискуссии на конференции, на которой обсуждались итоги деятельности НАБУ за три года.

А.Сытник указал, что для определения размера убытков от реализации формулы "Роттердам+" нужен вывод эксперта, и это может быть одним из наиболее проблемных моментов в данном деле.

"Потому что на одного из экспертов, который проводил экспертизу по делам НАБУ, а именно - по "делу рюкзаков", сейчас осуществляется беспрецедентное давление со стороны правоохранительных органов", - подчеркнул директор НАБУ.

Как сообщалось, НАБУ подозревает членов НКРЭКУ в сговоре в интересах энергогенерирующих компаний при утверждении формулы "Роттердам+".

НКРЭКУ начало применять новый порядок формирования прогнозной ОРЦ на электроэнергию с апреля 2016 года.