Дело по утверждению формулы «Роттердам+» - одно из наиболее актуальных для НАБУ – Сытник

"Это производство - одно из наиболее актуальных, которое расследует Антикоррупционное бюро. Мы пытаемся там максимально быстро двигаться, но, как удачно подмечено, нам нужна помощь международных партнеров, поскольку расследование связано с международно-правовыми поручениями", - сказал он на брифинге в понедельник в Киеве после дискуссии на конференции, на которой обсуждались итоги деятельности НАБУ за три года.
А.Сытник указал, что для определения размера убытков от реализации формулы "Роттердам+" нужен вывод эксперта, и это может быть одним из наиболее проблемных моментов в данном деле.
"Потому что на одного из экспертов, который проводил экспертизу по делам НАБУ, а именно - по "делу рюкзаков", сейчас осуществляется беспрецедентное давление со стороны правоохранительных органов", - подчеркнул директор НАБУ.
Как сообщалось, НАБУ подозревает членов НКРЭКУ в сговоре в интересах энергогенерирующих компаний при утверждении формулы "Роттердам+".
НКРЭКУ начало применять новый порядок формирования прогнозной ОРЦ на электроэнергию с апреля 2016 года.