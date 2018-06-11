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Украина увеличила запасы газа в ПХГ на 35% до 10 млрд куб. м с начала сезона закачки
09:57 11.06.2018 |
Украина увеличила запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) на 34,9%, или на 2 597,28 млн куб. м, до 10 032,44 млн куб. м с начала стартовавшего 9 апреля сезона закачки.
Об этом свидетельствуют оперативные данные оператора газотранспортной системы (ГТС) компании "Укртрансгаз", передают Українськi Новини.
В частности, с 1 по 9 июня 467,19 млн куб. м.
Среднесуточный объем закачки газа в хранилища в мае составил 51,91 млн куб. м.
По состоянию на 9 июня в ПХГ находилось 10 032,44 млн куб. м, что на 4,12%, или на 431,02 млн куб. м, меньше, чем на аналогичную дату 2017 года (10 463,46 млн куб. м).
С начала июня Украина импортировала 295,084 млн куб. м газа: 171,890 млн куб. м - через Словакию, 117,855 млн куб. м - через Венгрию, 5,337 млн куб. м - через Польшу.
Собственная добыча с начала июня составила 506,777 млн куб. м, транзит - 2 232,335 млн куб. м.
Как сообщали Українські Новини, Украина закончила сезон отбора 8 апреля 2018 года с запасами 7 435,16 млн куб. м газа.
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