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Швеция одобрила строительство Nord Stream 2 AG
17:29 07.06.2018 |
Правительство Швеции одобрило строительство газопровода "Северный поток 2" в своих водах, заявил на специальном брифинге министр предпринимательства и инноваций Швеции Микаэль Дамберг.
Германия и Финляндия выдали все необходимые разрешения на строительство и эксплуатацию магистрали. Ожидается получение разрешений в других странах вдоль маршрута газопровода - России, Швеции и Дании.
Газопровод "Северный поток 2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Пропускная способность составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Участники консорциума - "Газпром", Engie, OMV, Shell, BASF и Uniper.
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