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Энергосообщество раскритиковало методику внедрения RAB-тарифов
12:29 07.06.2018 |
Секретариат Энергетического Сообщества опубликовал отчет, в котором рекомендовал Нацкомиссии по энергетике и коммунальным тарифам внести изменения в методику расчета RAB-тарифов.
Об этом говорится на сайте Секретариата ЭнС.
В сообщении отмечается, что Секретариат рассмотрел предложенную НКРЭ методологию и в сотрудничестве с украинским регулятором разработал ряд рекомендаций по согласованию методики расчета RAB-тарифов с нормами ЭнС.
"Одним из ключевых принципов для каждой тарифной методологии является обеспечение того, чтобы тарифы были недискриминационными, справедливо учитывали интересы инвесторов и потребителей и отражали экономически обоснованные расходы", - говорится в сообщении.
Секретариат отмечает, что нынешняя методология расчета RAB-тарифов в Украине не полностью соответствует этим принципам.
"Тем более, что она допускает возможность непредвиденной прибыли для операторов", - сообщается на сайте Секретариата ЭнС.
"Секретариат рассмотрел методику расчета RAB-тарифов и поддерживает Нацкомиссию, осуществляющую регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, в вопросе необходимости внедрения стимулирующих тарифов", - говорится на сайте НКРЭ.
В пресс-службе украинского регулятора также отметили, что указанные в документе рекомендации будут учтены в процессе совершенствования составляющих методики.
Ранее в "Правительственном курьере" было опубликовано постановление, которым утверждается новая методика, которая позволит ввести стимулирующие тарифы для облэнерго.
Постановлением закладывается в так называемое RAB-регулирование доходность для облэнерго на уровне 12,5% годовых на новую базу (речь идет об инвестициях в новые активы) и также 12,5% годовых доходности на старую базу (имеющиеся активы компаний).
Напомним, НКРЭКУ подготовила нормативную базу для перевода энергокомпаний на RAB-регулирование в июле 2017 года.
После обнародования документа в экспертной среде началась дискуссия о целесообразности внедрения стимулирующего тарифообразования.
Премьер-министр Гройсман заявил, что в целом поддерживает внедрение RAB-регулирования с целью энергомодернизации облэнерго, но не в таком виде как это предлагает Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг.
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