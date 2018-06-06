Кабмин утвердил план мероприятий, необходимых для реализации первого этапа Энергетической стратегии

Кабинет Министров утвердил план мероприятий, необходимых для реализации первого этапа "Реформирование энергетического сектора (до 2020 года)" из трех Энергетической стратегии до 2035 года.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передают Українські Новини.

Согласно пояснительной записке, текстом которой располагают Українські Новини, результатом реализации данных мероприятий должно стать преобразование топливно-энергетического комплекса из проблемной отрасли, которая требует постоянной государственной поддержки, на современную, конкурентоспособную, что станет предпосылкой для устойчивого экономического развития Украины в течении ближайших годов.

Всего план мероприятий включает 187 мероприятий, которые предусматривают: мероприятия, необходимые для введения нового рынка электрической энергии; развитие тепловой, атомной и гидроэнергетики; строительство новых энергоблоков атомных электростанций; внедрение системы "smart grid" (умные сети) в энергетике; реструктуризацию НАК "Нефтегаз Украины" и другое.

В частности, в плане значатся такие мероприятия: проведение корпоратизации НЭК "Укрэнерго" (срок выполнения - 3 квартал 2018 года); сертификация нового оператора системы передач (1 квартал 2019 года); обеспечение НКРЭКУ отсутствия перекрестного субсидирования (июнь 2019 года); продолжение срока эксплуатации энергоблоков №4, №5 Запорожской АЭС, №3 Ривненской АЭС, №1 Хмельницкой АЭС, №3 Южно-Украинской АЭС (2018-2020 годы); утверждение Кабинетом Министром и предоставление Верховной Раде закона о строительстве энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС (2018 год); утверждение кадастра площадок для строительства новых энергоблоков АЭС (2019 год); строительство Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (2019 год); обеспечение плана реструктуризации "Нефтегаза" (до 2019 года); проведение технико-экономического анализу целесообразности создания в Украине собственного производства ядерного топлива (2018 год); привлечение кредитных средств для строительства Канивской ГАЭС и Каховской ГЭС-2 (2019-2020 годы).

Как сообщали Українські Новини, 18 августа Кабмин одобрил энергетическую стратегию Украины на период до 2035 года "Безопасность, энергоэффективность, конкурентоспособность".

Согласно стратегии, в частности, производство электроэнергии в Украине до 2020 года будет оставаться на уровне около 164 млрд кВт-час, в 2025 ожидается рост производства до 178 млрд кВт-час, в 2030 - 185 млрд кВт-час и в 2035 - 195 млрд кВт-час.

Также энергостратегия ставит задачей интегрировать украинскую энергосистему с европейской ENTSO-E к 2025 году.