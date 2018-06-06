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Кабмин утвердил план мероприятий, необходимых для реализации первого этапа Энергетической стратегии
12:28 06.06.2018 |
Кабинет Министров утвердил план мероприятий, необходимых для реализации первого этапа "Реформирование энергетического сектора (до 2020 года)" из трех Энергетической стратегии до 2035 года.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передают Українські Новини.
Согласно пояснительной записке, текстом которой располагают Українські Новини, результатом реализации данных мероприятий должно стать преобразование топливно-энергетического комплекса из проблемной отрасли, которая требует постоянной государственной поддержки, на современную, конкурентоспособную, что станет предпосылкой для устойчивого экономического развития Украины в течении ближайших годов.
Всего план мероприятий включает 187 мероприятий, которые предусматривают: мероприятия, необходимые для введения нового рынка электрической энергии; развитие тепловой, атомной и гидроэнергетики; строительство новых энергоблоков атомных электростанций; внедрение системы "smart grid" (умные сети) в энергетике; реструктуризацию НАК "Нефтегаз Украины" и другое.
В частности, в плане значатся такие мероприятия: проведение корпоратизации НЭК "Укрэнерго" (срок выполнения - 3 квартал 2018 года); сертификация нового оператора системы передач (1 квартал 2019 года); обеспечение НКРЭКУ отсутствия перекрестного субсидирования (июнь 2019 года); продолжение срока эксплуатации энергоблоков №4, №5 Запорожской АЭС, №3 Ривненской АЭС, №1 Хмельницкой АЭС, №3 Южно-Украинской АЭС (2018-2020 годы); утверждение Кабинетом Министром и предоставление Верховной Раде закона о строительстве энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС (2018 год); утверждение кадастра площадок для строительства новых энергоблоков АЭС (2019 год); строительство Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (2019 год); обеспечение плана реструктуризации "Нефтегаза" (до 2019 года); проведение технико-экономического анализу целесообразности создания в Украине собственного производства ядерного топлива (2018 год); привлечение кредитных средств для строительства Канивской ГАЭС и Каховской ГЭС-2 (2019-2020 годы).
Как сообщали Українські Новини, 18 августа Кабмин одобрил энергетическую стратегию Украины на период до 2035 года "Безопасность, энергоэффективность, конкурентоспособность".
Согласно стратегии, в частности, производство электроэнергии в Украине до 2020 года будет оставаться на уровне около 164 млрд кВт-час, в 2025 ожидается рост производства до 178 млрд кВт-час, в 2030 - 185 млрд кВт-час и в 2035 - 195 млрд кВт-час.
Также энергостратегия ставит задачей интегрировать украинскую энергосистему с европейской ENTSO-E к 2025 году.
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